“تي شيرت” مرافق مورينيو في الرياض يثير غضب الناشطين

متابعات- الوئام

أثارت جملة مكتوبة على “تي شيرت” الإعلامي عمر حسين، المرافق الشخصي للخبير الرياضي جوزيه مورينيو، الجدل، وذلك نظرًا لما تحتويه الجملة “احتاج أهج” من كلمات وصفت بـ”غير اللائقة” من ناحية الجذب السياحي.

وأثارت الكلمتان جدلًا كبيرًا خاصة وأن المرشد السياحي يفترض أن يكون أكثر لباقة وجذبًا للسياحة، ويكون لائقًا مع حجم الشخصيات العامة والكبيرة ومنها جوزيه مورينيو.

وأبدى العديد من المواطنين، تعجبهم حال تساؤل مورينيو عن محتوى هذه الجملة وماذا تعني فكيف تكون الإجابة؟.

وعلق على الواقعة، الكاتب السعودي صالح الطريفي عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “عزيزي المسؤول إن أردت تشجيع السياحة، حاول أن تختار زي موحد للمرشدين السياحيين، “فتيشرت” المرشد بالصورة ضد أهدافك.. هل يعقل أن أدعو السياح لزيارة مدينة، أنا أكتب على “تيشرتي” “احتاج أهج”؟