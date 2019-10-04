على خطى الثورة التونسية.. مواطن تركي يشعل النيران في جسده

متابعات - الوئام

أشعل مواطن تركي النار في جسده، اليوم الجمعة، بعد عجزه عن سداد إيجار منزله، في محافظة ملاطية.

وكشفت تقارير تركية أن “ضائقة مالية دفعت مواطنا تركيا لإشعال النيران فى نفسه أمام مبني محافظة ملاطية، بسسب عدم قدرته علي دفع إيجار منزله حيث تراكم عليه الايجار لصاحب المنزل ووصل لـ 2000 ليرة وأصبح مهددا بالطرد”.

وأوضحت صحيفة “جمهوريت” أن تركيا تعاني من التضخم وسط نمو خادع مبنى على القروض، والصعود السريع غير الحقيقى الذى يتبعه هبوط قاسي يرجع الحال إلى أسوأ. مضيفة: “انهيار العملة التركية جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير”.

وأعادت الواقعة الأنظار إلى حدث انتحار الشاب التونسي محمد بوعزيزى، الذي وصف بأنه “مفجّر الثورة التونسية”، والذي أشعل النيران بجسده، وتسبب في اندلاع “ثورة الياسمين”، بعد أن غضب الشعب التونسى فانطلق في مظاهرات عارمة أجبرت رئيس البلاد على التنحي والفرار.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق محاولة عدد من الأشخاص إنقاذ الرجل، وإطفاء المارة للنيران.