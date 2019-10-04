فاروق بن مصطفى: بدايتنا لم تكن مثالية ونعد جماهير الشباب بتقديم الأفضل

الوئام - الرياض - عبدالمجيد بن طالب

أكد المحترف التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى فريق الشباب، أنهم عازمون على تقديم أفضل ما لديهم في مواجهة العدالة، غدًا (السبت)، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد “بن مصطفى”، على أهمية مواجهة الغد خصوصًا أنها تأتي بعد تعثر الفريق في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد، مضيفًا: “بدايتنا في الدوري لم تكن مثالية، على الرغم من تحقيقنا الأفضلية في جميع المباريات الخمس الأولى، إلا أن عدم التوفيق، بالإضافة إلى أخطاء فردية صغيرة أضاعت علينا عدد من النقاط”.

وواصل: “لازلنا في بداية الدوري، والمشوار لا يزال طويلًا، وقادرون على التوازن والمنافسة بإذن الله في قادم المباريات”، وتابع: “فريق العدالة أثبت أنه فريق صعب المراس خصوصًا على أرضه، ونحن نحترمه كثيرًا، ونتطلع للعودة من الأحساء بنقاط المباراة”.

ووجه حارس الشباب رسالة لجماهير ناديه.

وقال: “نعدكم بأن نقدم أفضل ما لدينا في مواجهة الغد والمواجهات المقبلة، ونأمل منكم دعمنا بشكل مثالي، خصوصًا أن الفريق يمتلك عددًا من العناصر المميزة، ولديه مدرب متمكن بأسلوب جديد، وإدارة قريبة من اللاعبين، كل هذه العوامل ستساعدنا على تحقيق التطلعات وإسعاد كافة المحبين بإذن الله”.