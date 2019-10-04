الصين ترفض إنقاذ زورق صيد فيتنامي متعطل

وكالات- الوئام

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الفيتنامية، اليوم الجمعة، أن السلطات الفيتنامية قالت إنه تم ترك زورق صيد على متنه طاقم من 12 فردًا في عرض البحر في بحر الصين الجنوبي لسبعة أيام، بعدما رفضت سفن صينية مساعدة الزورق بدون دفع أجر.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، لي تي تو هانج، هذه الأنباء في مؤتمر صحفي أمس الخميس، قائلة إن السفينة كانت قد تضررت وأن فيتنام أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى الصين تطلب تقديم المساعدة بإنقاذ السفينة.

كانت عجلة القيادة بزورق الصيد قد انكسرت في 25 سبتمبر، وتقطعت السبل بطاقمه على مدى أسبوع في المياه الهائجة بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها.

وقال قبطان الزورق، فان با تين، اليوم الجمعة، إن سفينتين صينيتين ظهرتا بالفعل، وعرضت الأولى قطرهم إلى جزيرة قريبة، وهو ما رفضه تين، بزعم أن المياه الضحلة في تلك المنطقة خطر، أما أفراد السفينة الثانية اعتلوا زورقهم وأجبروهم على التوقيع على وثائق.

وذكر تين لصحيفة ثانه نين المحلية: “بعد فحص كل شيء على متن الزورق، قالوا إننا ننتهك المياه الإقليمية الصينية وأجبرونا على التوقيع على وثيقة تؤكد ذلك”.

وقالت السفن الصينية، إن زورق الصيد الفيتنامي كان بالكاد لديه مشكلة فنية وأن حياة الطاقم لم تكن في خطر.

وبحسب المعاهدة الدولية بشأن البحث والإنقاذ البحريين، تنقذ الدول المجاورة السفن عندما تكون حياة الطاقم في خطر، غير أنه إذا لم تكن حياتهم في خطر فمن المقبول طلب مبلغ مالي نظير الإنقاذ.

جاءت هذه الحادثة وسط ما يشهده بحر الصين الجنوبي من توترات، زادت مؤخرًا بين الصين وفيتنام نظرا لانتهاك سفينة المسح الصينية “هايانج ديجي 8″، المنطقة الاقتصادية الحصرية لفيتنام عدة مرات خلال البحث عن احتياطات النفط والغاز.