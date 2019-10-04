التعليقات: 0

خلال عامين تقريبًا.. ضبط أكثر من 3.9 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

خلال عامين تقريبًا.. ضبط أكثر من 3.9 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
weam.co/616162
واس- الوئام

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت، الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 4 / 2 / 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (3947267) مخالفًا، منهم (3083103) مخالفين لنظام الإقامة، و(607834) مخالفًا لنظام العمل، و(256330) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (67299) شخصًا، (45%) منهم يمنيو الجنسية، و(52%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2811) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4547) شخصًا.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1609) مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1581) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (28) سعوديًا.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12731) وافدًا مخالفًا، منهم (11113) رجُلًا، و (1618) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (547697) مخالفًا، وإحالة (501493) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (659063) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (982113) مخالفًا.

روابط ذات صلة

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة بالجوف

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة بالجوف
القصاص من «العمري» لقتله القحطاني عمداً وعدواناً في الدمام

القصاص من «العمري» لقتله القحطاني عمداً وعدواناً في الدمام
تتضمن 19 مخالفة وتدخل حيز التنفيذ اليوم: الداخلية تصدر ضوابط تطبيق لائحة الذوق العام

تتضمن 19 مخالفة وتدخل حيز التنفيذ اليوم: الداخلية تصدر ضوابط تطبيق لائحة الذوق العام
الداخلية: تنفيذ القرارات والأوامر السامية لأسر الشهداء والمصابين بشكل عاجل ومباشر

الداخلية: تنفيذ القرارات والأوامر السامية لأسر الشهداء والمصابين بشكل عاجل ومباشر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>