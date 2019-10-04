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نائب رئيس النواب العراقي يجمد عضويته

نائب رئيس النواب العراقي يجمد عضويته
weam.co/616164

أكدت وكالة الأنباء العراقية أن نائب رئيس النواب حسن الكعبي جمد عضويته من البرلمان.

أفادت مصادر في الشرطة العراقية، بالإضافة إلى مصادر طبية، الجمعة، بارتفاع عدد قتلى التظاهرات في العراق إلى 44 ومئات المصابين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وأضافت أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث لقي 18 حتفهم، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.

وبدأت الاحتجاجات التي أصيب فيها مئات بسبب البطالة وسوء الخدمات، لكنها تحولت إلى دعوات لتغيير الحكومة وأصبحت تمثل واحداً من أكبر التحديات الأمنية منذ سنوات.

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