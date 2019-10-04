ترامب عن تعاونه مع الكونجرس في قضية عزله: لست متأكدًا

وكالات- الوئام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يزال غير متأكد ما إذا كان سيتعاون مع الكونجرس في التحقيق الذي بدأه الديموقراطيون سعيًا إلى عزله.

وصرح ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: “لا أعلم، هذا يتوقف على المحامين”.

وهدد الديموقراطيون بإجبار البيت الأبيض، الجمعة، على تزويدهم وثائق يحتاجون إليها في التحقيق.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنه من المقرر أن يبلغ البيت الأبيض الكونغرس أنه لن يتعاون مع مطالب نواب للحصول على أدلة وشهادات.

وتريد إدارة ترامب من الديمقراطيين إجراء تصويت رسميًا لبدء إجراءات الإقالة، وهو أمر من شأنه أن يجبر النواب في الولايات المتأرجحة على الكشف علنًا عن مواقفهم حيال هذه القضية المثيرة للخلاف الشديد.

ونفى ترامب مجددا أن يكون قد ارتكب أي خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشددًا على أن اهتمامه الوحيد كان “النظر في الفساد”.

وطالما ادعى ترامب أن بايدن وابنه متورطان في الفساد في أوكرانيا، وقال في هذا الصدد “إنه يقوم بنهب هذه الدول”.

ومع ذلك، ليس هناك دليل موثوق به على أن بايدن متورط في مثل هذه المخططات، لكن المعارضة تقول إن ترامب يدفع القادة الأجانب إلى التحقيق مع بايدن كطريقة لتشويه الرجل الذي يعتبر الأوفر حظًا في سباق الترشيح الديمقراطي للرئاسة.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد طلب من دول أجنبية التحقيق مع شخص ليس منافسا سياسيا، أجاب ترامب “سيكون علينا أن ننظر” في ذلك.