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قبرص: أردوغان وحكومته يسرقون الغاز

قبرص: أردوغان وحكومته يسرقون الغاز
أردوغان
weam.co/616166

اتهمت جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي تركيا، اليوم، بتحدي مواقف الاتحاد عبر إرسال سفينة تنقيب جديدة إلى المياه الإقليمية للجزيرة.

وقالت الحكومة القبرصية في بيان إن “قبرص تندد بقوة بمحاولة تركيا الجديدة القيام بعمليات تنقيب غير قانونية في جنوب غرب الجزيرة”.

وأضافت الحكومة أن “عمليات التنقيب الجديدة تشكل تصعيدا جديدا خطيرا للانتهاكات المتواصلة من جانب تركيا للحقوق السيادية لجمهورية قبرص”.

وتقول نيقوسيا إن تركيا أرسلت سفينة التنقيب يافوز إلى الرقعة الرقم 7 من منطقتها الاقتصادية الخالصة، علما بأن تراخيص تنقيب في هذه المنطقة سبق أن منحت لمجموعتي توتال الفرنسية وايني الايطالية في سبتمبر الفائت.

وأكدت أن المنطقة التي ستعمل فيها السفينة التركية تم تحديدها بوضوح بموجب القانون الدولي بوصفها جزءا من المياه الإقليمية لقبرص.

واعتبرت الحكومة أن “هذا الاستفزاز الجديد هو مثال يظهر كيفية تحدي تركيا للدعوات المتكررة للاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي لوقف انشطتها غير القانونية”.

وشددت نيقوسيا على أن “السلوك الاستفزازي والمعادي” لتركيا لن يثنيها عن التنقيب عن الغاز.

وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافا بين قبرص وتركيا التي أرسلت ثلاث سفن للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

 

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