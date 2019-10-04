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الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق غدا

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق غدا
weam.co/616169
الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت في المملكة 6/ 2/ 1441 الموافق 5/ 10/ 2019، قائلة إنه يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

وشملت التوقعات أن تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب وغرب المملكة.

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توقعات طقس الغد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق بالمملكة

توقعات طقس الغد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق بالمملكة
توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة
الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

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