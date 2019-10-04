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جوجل: متصفح “كروم” قد يمنع تحميل 90% من المواقع الإلكترونية

جوجل: متصفح “كروم” قد يمنع تحميل 90% من المواقع الإلكترونية
weam.co/616186
متابعات - الوئام

في خطوة وُصفت بالصادمة، أعلنت شركة “جوجل” أن متصفح “جوجل كروم” بصدد منع نحو 90% من المواقع الإلكترونية من التحميل.

وأشار موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص إلى أن جوجل قررت منع تحميل أي موقع تحمل امتداد “HTTP” على المواقع الآمنة، في خطوة لتحسين خصوصية المستخدم وأمنه.

وسيطالب “جوجل” أصحاب المواقع بتغيير المصادر الفرعية الآمنة الخاصة بامتدادات “HTTP”، قبل السماح لها بالتحميل بسهولة على المتصفح.

وستبدأ “جوجل” في تطبيق الإجراءات الجديدة بدءًا من شهر يناير 2020، ثم ستتصاعد المتطلبات في فبراير 2020.

وستمكن تلك الخطوة “جوجل” من حظر تحميل المواقع ذات امتدادات “HTTP” أي مصادر فرعية غير آمنة على أجهزة المستخدمين، سواء صور أو صوت أو مقاطع فيديو خارجية، أو ما يطلق عليها اسم “المحتوى المختلط” الذي يمكن أن يعرض المستخدمين للخطر.

وأشارت “جوجل” إلى أنها تود أن يكون “قفل الأمان” الموجود أعلى يسار شريط الموقع، وهو بالفعل مصدر أمان، ولا يكون ستارًا يدخل من ورائه عدد من التهديدات الخطيرة على الأجهزة.

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