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الرائد يحرم الفتح من تحقيق أولى انتصاراته بتعادل قاتل

الرائد يحرم الفتح من تحقيق أولى انتصاراته بتعادل قاتل
weam.co/616187

أحرز المغربي محمد فوزير هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليدرك التعادل 2-2 لفريقه الرائد أمام مستضيفه الفتح ضمن الجولة السادسة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
وظل الفتح، بطل نسخة 2013، في المركز الأخير بنقطة واحدة من ست مباريات دون أي انتصار بينما رفع الرائد رصيده إلى خمس نقاط في المركز 13.
وتقدم ماركو بيريز للضيوف في الدقيقة 29 من وضع انفراد لكن ميتشل تي فريدي أدرك التعادل سريعا للفتح بعدها بخمس دقائق من تسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية أخفق الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد في التصدي لها.
ووضع علي الزقعان الفتح في المقدمة بتسديدة هائلة من ركلة حرة في الدقيقة 41.
وبدا أن الفتح في طريقه لحصد أول ثلاث نقاط هذا الموسم لكن فوزير سجل من علامة الجزاء ليخطف نقطة للرائد ويكتفي الفتح بنقطة أيضا.

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