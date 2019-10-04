مواطنة كويتية تذبح صدقة على روح عبدالعزيز الفغم: مصاب أهل السعودية مصابنا

القاهرة - الوئام

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو لمواطنة كويتية تدعى أم مبارك، تذبح عجلين في افتتاح مسجد بإحدى محافظات صعيد مصر، على روح اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وظهرت السيدة الكويتية في الفيديو قائلة “هذه صدقة على روح عبد العزيز الفغم، الله يصبر أهله على الفراق، وأقول لأهل السعودية مصابكم مصابنا”.

وتفاعل نشطاء تويتر مع الفيديو وأعادوا تغريده، وقدموا الشكر للسيدة الكويتية، وأثنوا على موقفها الذي وصفوه بالنبيل والرائع، داعين الله أن يتقبل منها العمل الصالح.

وانتقل إلى رحمة الله اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصُلى عليه الصلاة بالمسجد الحرام الأحد.

ونعى اللواء الغفم عدد من المقربين منه وعدد من المغردين الذين تداولوا صوره خلال عمله برفقة الملك سلمان وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.

يذكر أن اللواء عبد العزيز الفغم هو الحارس الخاص للملك سلمان ومن قبله الملك عبد الله، ولفت الأنظار إليه لدقته في عمله وحاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى رتبة لواء عام 2017.