غضب في هولندا بعد مداهمة الشرطة مسجدا بالأحذية والكلاب‎

أثارت قوات من الشرطة الهولندية غضب المسلمين، في مدينة روتردام بعد اقتحامهم أحد المساجد بأحذية وبرفقة كلاب.

وقال أحد مسؤولي مسجد السلام في روتردام إن شرطة المدينة داهمت، اليوم، المسجد بالأحذية والكلاب البوليسية، إثر بلاغ بشأن لجوء أحد المطلوبين إلى المسجد.

وأضاف المسؤول، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، أنه يتوجب على الشرطة في مثل هذه الحالات إبلاغ إدارة المسجد أولًا عن الحادث.

وأضاف أنهم ينتظرون من الشرطة تفسيرًا مفصلًا عما حدث، وسيصدرون بيانًا صحفيًا حول الواقعة في أقرب وقت.

من جانبه، صرح المتحدث باسم شرطة روتردام، رونالد ديكر، أنه كان يتعين عليهم مداهمة المسجد إثر بلاغ عن لجوء مجرم خطير إلى المسجد.

وأضاف أن المشتبه به تم اعتقاله داخل المسجد بعد ارتكابه جرمًا خطيرًا، (لم يوضحه).

والأسبوع قبل الماضي اعتدى يمينيون متطرفون، على مسجد أبي بكر الصديق (معظم مرتاديه من المغاربة) بمدينة ألميرا الهولندية.

وعلّق اليمينيون المتطرفون، على المسجد عبارات مناهضة للإسلام، بحسب منشور لحركة “اليمين يقاوم” اليمينية المتطرفة، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.