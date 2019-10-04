جهات تدعمها إيران تحاول اختراق الحملة الانتخابية لإعادة انتخاب ترامب

وكالات - الوئام

أقدمت جهات تدعمها إيران على اختراق الحملة الانتخابية لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إيران بالرد الكاسح والإبادة حال قامت بالهجوم على أي من المصالح الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة عبر “تويتر” إن “أي هجوم من جانب إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة، وفي بعض المناطق، فإن كاسحة ستعني الإبادة”.

وفي تغريدة سابقة، أضاف الرئيس الأمريكي أن “رد إيران اليوم جاهل ومهين، ويعكس أنهم غير مدركين للواقع”.

وتابع قائلاً إن “القيادة الإيرانية تنفق الأموال لدعم الإرهاب، بينما الشعب الإيراني يعيش في معاناة”.

وأشار إلى أن “بلاده لم تنس العبوات والقنابل الإيرانية التي قتلت ألفي أمريكي وجرحت الكثير”