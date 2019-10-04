اختفاء رجل أعمال عراقي في ظروف غامضة بإسطنبول.. والسلطات التركية تتكتم على الحادث

اسطنبول - الوئام

أفادت تقارير إعلامية تركية بأن رجل الأعمال العراقي مجيد كريم اختفى منذ 10 سبتمبر الماضي في ظروف غامضة بمدينة اسطنبول التركية.

وتداولت مواقع تركية عبر الإنترنت صورة لرجل الأعمال العراقي مجيد كريم في إحدى كافيهات مدينة اسطنبول، وقالت إنها آخر مرة لظهوره في المدينة التركية.

ولم تدل الشرطة التركية بأية معلومات تخص حادث اختفاء مجيد كريم، كما لو توضح الجهات الأمنية المسؤولة في تركيا ماهية عملية الاختفاء أو معلومات لوسائل الإعلام توضح التحركات الرسمية لبيان سبب الاختفاء أو تحقيقاتها في القضية.

ووصل رجل الأعمال العراقي ماجد كريم طعمة إلى إسطنبول في 7 سبتمبر بغرض الإستثمار العقاري وشراء مجموعة من الشقق.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية المحلية أن طعمة من مدينة النجف اختفت أثاره في 10 سبتمبر بعد لقاء مع شاب يعتقد أنه سوري في مقهى بمنطقة أسنيورت غرب المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكاميرات الأمنية أظهرت الصورة الأخيرة لطعمة مع الشاب المذكور، وبعدها اختفى وأغلق هاتفه.

وبينت الصور وهو يجلس ومعه الشاب المذكور في المقهى ومن ثم يبتعدان عن المنطقة سيراً على الأقدام.

وصل شقيقه محمد من العراق بعد أربعة أيام وبدأ البحث عنه، حيث ذهب إلى الفندق الذي كان يقيم فيه شقيقه، لكنه علم أنه غادر الفندق ولم يعد.

وقالت الصحيفة إن محمد أبلغ الشرطة والمدعي العام عن حادثة اختفاء شقيقه.