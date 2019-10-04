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محمد بن سلمان يقلد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

محمد بن سلمان يقلد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية
weam.co/616224
واس - الوئام

تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قلد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر السيد كيريل ديمترييف وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، وذلك تقديرا لجهوده في تقوية أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.

حضر مراسم التقليد واللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان .


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