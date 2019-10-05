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زرع الروح التنافسية والمعنوية بين الخريجين

جامعة الطائف: زيادة توظيف خريجي الطب والجراحة

جامعة الطائف: زيادة توظيف خريجي الطب والجراحة
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الطائف- الوئام:

ناقشت اللجنة الاستشارية المهنية لكلية الطب بجامعة الطائف، طرق زيادة قابلية توظيف خريجي برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بالكلية، وتضمين نظام الرعاية الصحية في البرنامج، وتسهيل أنشطة التدريب السريري لطلاب البرنامج وخريجيه.

وشهد اجتماع اللجنة الاستشارية الثاني لها منذ تأسيسها توزيع استبانات قياس مدى الرضا عن خريجي برنامج بكالوريوس الطب والجراحة، ومراجعة توصيات أعضاء اللجنة، وما تم تحسينه بناءً على التوصيات.

وقدم نائب الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية البروفيسور سليمان العمران، مجموعة من المقترحات لتحقيق التميز للبرنامج، وزرع الروح التنافسية والمعنوية بين الخريجين، والرفع من تطلعاتهم للتميز.

وانتهى الاجتماع بإدراج العديد من التوصيات التي ستطبقها الكلية في عمليات التطوير وخطط التحسين لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة بالكلية، مع ضمان استمرارية وتكامل أعمال اللجنة، ومتابعة تنفيذ التوصيات.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية من الاختصاصيين وممثلي الجهات المختلفة من القيادات الصحية بمستشفيات القوات المسلحة، والشؤون الصحية بمحافظة الطائف، وأرباب العمل، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الذين يقدمون المشورة والنصح لأعضاء هيئة التدريس لتطوير وتحسين وإعادة النظر في البرنامج مما يسهم في نجاح الخريجين في مستقبلهم الوظيفي.

يذكر أن اللجنة الاستشارية تهدف إلى تفعيل دور كلية الطب بجامعة الطائف، والترويج لبرامجها الأكاديمية، وتوثيق الشراكة بين الكلية والقطاعين العام والخاص، وإتاحة الفرصة للطلبة لاكتساب المهارات والخبرات الميدانية والسريرية.

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