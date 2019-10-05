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إيران كانت تريد تخفيف العقوبات

ترامب: أنا الذي ألغيتُ اجتماعاً مع الرئيس الإيراني

ترامب: أنا الذي ألغيتُ اجتماعاً مع الرئيس الإيراني
weam.co/616239
واشنطن- الوئام:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين ناقشوا اجتماعا أو اتصالا محتملا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، لكنه أصر على أنه هو الذي ألغى الخطط. وأخبر ترامب المراسلين أمس أن «الجانبين تحدثا»، لكنه قال إن إيران كانت تريد تخفيف العقوبات كشرط للاجتماع.

وأضاف: «قلت لا بد أنكم تمزحون. روحاني أراد عقد اجتماع في الأمم المتحدة».

وكان ترامب يرد على تقارير أفادت بأن الجانب الإيراني هو الذي رفض المباحثات الرئاسية أثناء وجود روحاني في الأمم المتحدة، وأن روحاني امتنع عن الخروج من غرفته والالتقاء بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ثم التوجه إلى الاجتماع مع ترامب.

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