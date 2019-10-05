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تستمر حتى التاسعة مساءً

تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة

تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة
weam.co/616247
المدينة المنورة- الوئام:

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم تضمنت سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وبيّنت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وينبع ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرا وتستمر حتى التاسعة مساء.

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