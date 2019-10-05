خصومات وعروض للمعلمين في اليوم العالمي للمعلم

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :

تحتفل الادارات التعليمية في المناطق والمحافظات غدا الأحد الموافق 6-10-2019 باليوم العالمي للمعلم بعنوان “المعلمون الشباب .. مستقبل المهنة” من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تبرز دور المعلم ورسالته التربوية.

بالاضافة إلى اهداء إدارات التعليم للمعلمين والمعلمات باقة من الخصومات دعماً من القطاع الخاص وتقديراً لمكانة المعلمين والمعلمات ودورهم الكبير في نهضة الوطن.

بالاضافة إلى التهاني من مديري التعليم للمعلمين والمعلمات وإصدار شهادات شكر وتقدير لهم وطباعة خطاب التهاني لهم من خلال بوابات إدارات التعليم ورسائل التهاني من جوالات الادارات لهم وذلك عرفانا بدورهم في نهضة الوطن.

من جانبه قال المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي: نحتفي في الإدارة العامة للتعليم بهذه المناسبة العزيزة على الميدان التربوي خاصة وللمجتمع كافة ونحن نعلم أن إنجازات المعلم لا يمكن إحصاؤها، ونواتجها في هذا الوطن كانت محل فخر لقادة هذه البلاد الطاهرة، ونطمح للمزيد في ظل تقدّم المملكة نحو الرؤية الطموحة 2030.

مبينا أن كل ما يتحقق للطلاب والطالبات مكان اعتزاز للجميع ومحل تقدير واهتمام، مؤكدا العمل على تهيئة السبل المعززة لأدائهم، وتوفير الأجواء المناسبة.

وحث اللهيبي المعلمون والمعلمات، على الاستمرار في العطاء والحرص على اكتساب الخبرات لتكون إضافة في تحصيلهم المهني، وعونًا في أداء رسالتهم.

من جهة أخرى استعدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم والذي يصادف الخامس من اكتوبر من كل عام بحزمة من الفعاليات المتنوعة وتنطلق غدٍ الأحد لإبراز مكانة المعلم ودوره الكبير الذي يقوم به.

وتضمن الفعاليات مشاركة 27 مدير إدارة حكومية بالطائف في زيارة عدد من المدارس وتكريم المعلمين أمام طلابهم صباح الأحد برفقة مديري الإدارات والمكاتب والمشرفين التربويين عرفانا بجهودهم المتميزة في تنشئة الأجيال .

كما أعدت الإدارة ملتقى اليوم العالمي للمعلم والذي سيقام على مسرحي الإدارة للبنين والبنات يستعرض فيه نخبة من المعلمين قصص نجاحهم .

كما أعدت إدارة العلاقات العامة والإعلام باقة من الخصومات للمعلمين والمعلمات والمقدمة من القطاع الخاص دعماً وتحفيزا منهم للمعلمين والمعلمات وتقديراً لمكانتهم وعرفاناً بجهودهم.

كما تشمل الفعاليات إطلاق مسابقة الكترونية للمعلمين والمعلمات ورصدت لها العديد من الجوائز القيمة وغيرها من الفعاليات المتنوعة والمختلفة.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف أنه تم إعداد اللجان وتشكيلها للاحتفاء بهذه المناسبة الهامة على المجتمع التعليمي وذلك إنطلاقا من دور الوزارة في دعم المعلم وإيمانا بمكانته وتعزيز لدوره ورسالته السامية التي يحملها.

وأشار إلى أنه تم توجيه المدارس للبنين والبنات بالتفاعل الأمثل مع هذه الفعالية بهدف إبراز دور المعلمين والمعلمات في تنمية مهنة التعليم وتعظيم مشاعر التقدير والاحترام للمعلم وتعزيزها في نفوس الطلاب والطالبات وتأكيد دور المعلم في بناء الأجيال .

وشدد على تفعيل المدارس لهذه المناسبة لأهمية المعلم والمعلمة باعتبارهما مرتكز النجاح في العملية التعليمية والتي يعول عليها في بناء جيل واعد يسهم بالنهوض بوطنه.