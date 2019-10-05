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في قمة مباريات الجولة الثامنة

الدوري الإنجليزي: ليستر يهدد انطلاقة ليفربول الصاروخية

الدوري الإنجليزي: ليستر يهدد انطلاقة ليفربول الصاروخية
weam.co/616256
لندن - الوئام:

يسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح، لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف ليستر سيتي بملعب “أنفيلد”، في قمة مباريات الجولة 8 من منافسات “البريميرليغ”.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، متفوقاً بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي، بينما يحتل ليستر المركز 3 برصيد 14 نقطة.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز 8 على التوالي، لتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 8 نقاط، أملاً في تعثره أمام وولفرهامبتون في المباراة التي تجمعهما بملعب “الاتحاد”، فيما يسعى ليستر لمواصلة صحوته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، وانتزاع مركز الوصافة مؤقتاً من السيتي.

ويراهن المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، على الثلاثي الهجومي محمد صلاح، ساديو ماني، وفيرمينو، في فك طلاسم دفاع ليستر سيتي، بعدما ساهم مثلث ليفربول الهجومي في تسجيل 27 هدفاً بمختلف البطولات هذا الموسم، حيث سجل ساديو ماني 7 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، وأحرز محمد صلاح 6 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، بينما سجل فيرمينو 3 أهداف، وصنع 7 أهداف أخرى.

ولن تكون مهمة ليفربول في تحقيق الفوز على ليستر “سهلة”، حيث سيواجه “الثعالب” أصحاب أقوى دفاع الدوري الإنجليزي، بعدما اهتزت شباكهم 5 مرات فقط مثل ليفربول، كما لم يتذوق الفريق مرارة الهزيمة سوى مرة واحدة أمام السيتي.

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