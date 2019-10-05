“حماس” تدين محاولة اغتيال قاسم سليماني

وكالات - الوئام

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” محاولة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وقال بيان لحازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن “محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني، وتهدف إلى إثارة الخلافات والقلاقل التي تضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات التي تمر بها نتيجة التغول الصهيوني عليها بغطاء أمريكي فج”.

وأضاف البيان: “الاستهداف الصهيوني لكل مكونات الأمة يتطلب توحيد الجهود على امتداد جبهات المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني باعتباره العدو المركزي، وضرورة نبذ كل الخلافات الطارئة على الأمة”.