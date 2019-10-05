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حادث تصادم مروع في عقبة شعار.. والضحايا: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين

حادث تصادم مروع في عقبة شعار.. والضحايا: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين
weam.co/616273
عسير - الوئام - عبدالله العازمي

صرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، بأن “هلال عسير” باشر حادث تصادم في عقبة شعار بين “دينا ونش” وسيارة “تورس فورد” مع سقوط السيارات، من العقبه من مساء أمس الجمعة.

وقال: “فور تلقي عمليات المنطقة بلاغ عن الحادث الساعة 20.54 م على الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية واتضح وجود سبع إصابات وحالتين وفاة”.

وأضاف “الشهري”، أن الحادث نجم عنه سبع إصابات متفرقة وحالتي وفاة وجرى نقل حالات الوفاة مع 4 إصابات عن طريق الفرق الإسعافية المتابعة للهلال الأحمر، بينما تم نقل ثلاث حالات عن طريق فرق إسعافية أخرى مشاركة بالموقع.

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