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“الإسكان” تشارك في اجتماعي “اللجنة الفنية العلمية” و”المكتب التنفيذي” لمجلس وزراء الإسكان العرب

“الإسكان” تشارك في اجتماعي “اللجنة الفنية العلمية” و”المكتب التنفيذي” لمجلس وزراء الإسكان العرب
weam.co/616278
الرياض- الوئام

اختتمت اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، اجتماعها الـ 65، كما عقد المكتب التنفيذي جلسته الـ 84 اليوم السبت في إمارة دبي، حيث ناقشت اللجنة والمكتب التنفيذي عددًا من الموضوعات منها الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الإسكان، برئاسة المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع وإدارة التعاون الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود.

وتطرق الاجتماع إلى مؤتمر الإسكان العربي، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إلى جانب أحدث المستجدات حول الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وتصميم قاعدة للبيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس.

كما تم بحث آلية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية في مجال الإسكان والتعمير، ومتابعة تنفيذ الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.

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