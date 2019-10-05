تعرف على مواجهات دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال

الوئام - الرياض - عبدالمجيد بن طالب

أجريت مساء اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض، مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي نظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأسفرت عن مواجهات قوية تجمع بين الجزيرة الإماراتي أمام الإسماعيلي المصري، ونواذيبو الموريتاني مع الشرطة العراقي، وشباب الأردن الأردني مع الشباب السعودي، والاتحاد السكندري المصري مع المحرق البحريني.

ويلتقي الرجاء المغربي مع مواطنه الوداد، بينما يواجه مولودية الجزائر الجزائري نظيره القوة الجوية العراقي، والترجي التونسي مع أولمبيك آسفي المغربي، ويلتقي الوصل الإماراتي مع الاتحاد السعودي.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، برئاسة الأستاذ محمد روارة، عقدت اجتماعها الثالث بحضور الأمين للاتحاد العربي لكرة القدم عضو اللجنة الدكتور رجاء الله السلمي وجميع أعضاء اللجنة.

وتم في الاجتماع تقديم الشكر للجامعة المغربية لكرة القدم، على استضافة مملكة المغرب للتصفيات الأولية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال مؤخرا، وعلى جميع التسهيلات التي قدمت خلالها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تقارير من مدير البطولة الأستاذ طلال آل الشيخ، عن مباريات دور الـ32 المنصرم، قبل استعراض تقارير عن أداء الحكام مقدمة من الأستاذ غانم أحمد غانم رئيس لجنة الحكام.

واستعرض عضو اللجنة المنظمة خليل جلال إحصائيات عن أداء الحكام خلال مباريات دور الـ32.

وكانت اللجنة المنظمة عقدت ورشة عمل لممثلي الأندية والاتحادات الستة عشر المتأهلين لثمن نهائي البطولة، للاتفاق على المواعيد المناسبة الخاصة بمباريات المرحلة المقبلة.

من جانب آخر، أعلن الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، نيابة عن سمو رئيس الاتحاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إقامة بطولتين للمنتخبات العربية تحت 20 عاما و17 عاما خلال المرحلة المقبلة، وكذلك إقامة ورشة عمل كبرى لتطوير التحكيم العربي، بمشاركة 30 حكما من مختلف الدول العربية، بإشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في مدينة الرياض.