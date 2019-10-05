من مشردة بالشوارع لفنانة مشهورة والسبب تصوير شرطي

متابعات- الوئام

لم تدرك المتشردة إميلي زاموركا، صاحبة الـ52 عامًا، أن تكون أمام صفقة العمر بالنسبة لها، بعد انتشار مقطع فيديو لها بشكل كبير صوره أحد أفراد شرطة لوس أنجلوس وهي تغني الأوبرا بصوت رائع داخل إحدى محطات المترو.

وحصلت السيدة بعد انتشار الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات، على عرض كبير من المنتج الموسيقي جويل دياموند، الذي تم ترشيحه لجائزة غرامي، لتسجيل ألبوم غنائي من إنتاج شركة عالمية.

وجمعت حملة على موقع GoFundMe أكثر من 59 ألف دولار لصالح مركز Downtown Women’s Centre في لوس أنجلوس، لمساعدة زاموركا على الحصول على مأوى، شريطة أن “ترغب في مساعدتها”.

فيما انتشر مقطع فيديو آخر لإميلي زاموركا، أثناء مقابلة الشرطي الذي صورها وتسبب في نقلة نوعية بحياتها، ونُشرت صورة من لقائها على حسابات شرطة لوس أنجلوس الرسمية، بتعليق مؤثر يقول: “4 ملايين مكالمة تتلقاها شرطة لوس أنجلوس للإيواء، 4 ملايين قصة.. 4 ملايين صوت.. عليك أحيانًا أن تتوقف وتستمع إلى شيء جميل”.