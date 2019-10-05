رئيس برلمان العراق: تأخرنا كثيرًا في تلبية مطالب المحتجين.. والفساد والإرهاب يهددان الدولة

متابعات- الوئام

قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إن الفساد والإرهاب خطران متوازيان يهددان الدولة العراقية، مشيرًا إلى أن مشكلة الفساد تتلخص بعدم إنجاز المشاريع سنعمل على إحالة الأسماء المتورطة للمحاكمة العادلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الدولة تأخرت كثيرًا في تلبية مطالب المحتجين، مؤكدًا أنه تفعيل قرارات مجلس الوزراء العراقي فيما يتعلق بحاملي الشهادات، وفتح باب التسجيل للعاطلين عن العمل في وزارة الدفاع العراقية، فضلًا عن اقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه.

وأوضح “الحلبوسي”، أن الفقراء في العراق مسؤولية البرلمان والحكومة وجميع السلطات، وسيتم تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين.