في يومهم العالمي.. “التعليم” تمنح معلميها برامج تطويرية طوال العام

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

تعمل وزارة التعليم ضمن خطتها السنوية على تطوير معلميها ومعلماتها، من خلال خطط وبرامج متنوعة تساهم بشكل كبير في تنمية مهاراتهم وكفاءتهم، ما يحقق عملية تعليمية ذات جودة عالية.

واستطاعت وزارة التعليم خلال عام 2019 أن تقدم للمعلم فرص تدريبية طوال العام، حيث انطلقت فكرة مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية مواكبة لرؤية المملكة 2030، وذلك لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية والفترات الهادئة، وفترة العودة.

وقدمت وزارة التعليم 28188 برنامجاً تدريبياً للعام الحالي استفاد منها 653738 معلماًومعلمة، في الوقت الذي بدأت الوزارة فيه بالعمل مع الجامعات لبدء شراكة تدريبية لعدد من البرامج المستقبلية لتطوير المعلمين و المعلمات، حيث خضع 250 معلماً و معلمة يمثلون 17 إدارة تعليمية –مؤخراً- لبرنامج تدريبي على علوم الأولمبياد الدولي في تخصصات (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والمعلوماتية) بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز و رجاله للموهبة والإبداع “موهبة” وجامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية “كاوست”.

كما قدم المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالشراكة مع مجموعة من الجامعات ومركز المبادرات وشركة تطوير للخدمات التعليمية وشركة تطوير لتقنيات التعليم والمراكز الأهلية والشركات المتخصصة؛ عدداً من البرامج التطويرية النوعية التخصصية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي في مثل هذه الأوقات.

وبلغ عدد المسجلين في برنامج التدريب الصيفي هذا العام 230000 معلم ومعلمة، كما استهدف برنامج خبرات تدريب 2400 معلم ومعلمة تم توزيعهم على ست دول ذات نظام تعليمي متقدم، وتم تدريبهم على38 برنامج.

وفي سياق متصل تم تدريب 1500معلماً ومعلمة في 14 برنامجاً جديداً يدعم مبادرة التربية الخاصة، وتدريب 4175 معلماً و معلمة على البرنامج المخصص للغة الصينية، وبرنامج بحث الدرس الذي يعنى بالتطوير المهني داخل المدرسة، إضافة إلى برنامج التطوير المهني وفق لائحة الوظائف التعليمية الحديثة، وبرنامج التطوير المهني للقيادات الشابة، وبرنامج تطوير القيادات التعليمية .