في يومهم العالمي.. “التعليم” تمنح معلميها برامج تطويرية طوال العام

تعمل وزارة التعليم ضمن خطتها السنوية على تطوير معلميها ومعلماتها، من خلال خطط وبرامج متنوعة تساهم بشكل كبير في تنمية مهاراتهم وكفاءتهم، ما يحقق عملية تعليمية ذات جودة عالية.
واستطاعت وزارة التعليم خلال عام 2019 أن تقدم للمعلم فرص تدريبية طوال العام، حيث انطلقت فكرة مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية مواكبة لرؤية المملكة 2030، وذلك لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية والفترات الهادئة، وفترة العودة.
وقدمت وزارة التعليم 28188 برنامجاً تدريبياً للعام الحالي استفاد منها 653738 معلماًومعلمة، في الوقت الذي بدأت الوزارة فيه بالعمل مع الجامعات لبدء شراكة تدريبية لعدد من البرامج المستقبلية لتطوير المعلمين و المعلمات، حيث خضع 250 معلماً و معلمة يمثلون 17 إدارة تعليمية –مؤخراً- لبرنامج تدريبي على علوم الأولمبياد الدولي في تخصصات (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والمعلوماتية) بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز و رجاله للموهبة والإبداع “موهبة” وجامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية “كاوست”.
كما قدم المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالشراكة مع مجموعة من الجامعات ومركز المبادرات وشركة تطوير للخدمات التعليمية وشركة تطوير لتقنيات التعليم والمراكز الأهلية والشركات المتخصصة؛ عدداً من البرامج التطويرية النوعية التخصصية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي في مثل هذه الأوقات.
وبلغ عدد المسجلين في برنامج التدريب الصيفي هذا العام 230000 معلم ومعلمة، كما استهدف برنامج خبرات تدريب 2400 معلم ومعلمة تم توزيعهم على ست دول ذات نظام تعليمي متقدم، وتم تدريبهم على38 برنامج.
وفي سياق متصل تم تدريب 1500معلماً ومعلمة في 14 برنامجاً جديداً يدعم مبادرة التربية الخاصة، وتدريب 4175 معلماً و معلمة على البرنامج المخصص للغة الصينية، وبرنامج بحث الدرس الذي يعنى بالتطوير المهني داخل المدرسة، إضافة إلى برنامج التطوير المهني وفق لائحة الوظائف التعليمية الحديثة، وبرنامج التطوير المهني للقيادات الشابة، وبرنامج تطوير القيادات التعليمية .
فيما شارك المعلمون الجدد في التعبير عن مشاعرهم وهم يحتفلون مع زملائهم في اليوم العالمي للمعلم للمرة الأولى، وذلك بعد تعيين ما يزيد عن 10 آلاف معلم ومعلمة في العام 2019.
وذكرت المعلمة هبه عبدالمحسن العبيد أن المعلم ارتبط بمهنة التعليم وله مكانته واحترامه في كل مكان وزمان، مؤكدة على أن المعلم الناجح هو أهم أعمدة بناء التعليم على أسس راسخة ومتينة.
وأضافت المعلمة هبه أنها تشعر بالفخر وهي تخطو خطواتها الأولى في خدمة الوطن، وتحتفل مع زميلاتها وطالباتها بهذا اليوم للمرة الأولى وهي تخدم جيل واعد بعد تعيينها كإحدى معلمات الطفولة المبكرة.
وأكد المعلم نايف المرشدي من ثانوية ابن النفيس بالرياض على أن تربية الأجيال وتعليمها وتثقيفها مسؤولية كبيرة على عاتق المعلم؛ مما يعني أن المعلم يتحمل أمانه كبيرة ورساله نبيلة عليه أن يؤديها بإخلاص، مبيناً أن وزارة التعليم عملت جاهدة لتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية من خلال البرامج التدريبية التي التحق بها أكثر من ١٠ آلاف معلم جديد ضمن برامج الاستعداد للعام الدراسي، واصفاً ذلك بالخطوات الإيجابية التي نفذتها وزارة التعليم تجاه معلميها إيماناً منها بأهمية التطوير المهني الذي سينعكس لاحقاً على الأداء العام وعلى نواتج التعلم.
وأشارت المعلمة هيا عبدالرحمن الغانم إلى أهمية مناسبة اليوم العالمي للمعلم وتفعيلها بشكل يليق بقيمة المعلم ومكانته، مؤكدة على أن ذلك من أبرز المحفزات للمساهمة في استمرار العلاقة بين أوساط العملية التعليمية وقياداتها بشكل فاعل، لاسيما وأن المعلمة الجديدة تستقبل أول عام دراسي لها مع طالباتها، مضيفة أنها تحمل طاقة إيجابية تجاه ممارسة مهنتها وهي الصفة التي تجدها في زميلاتها، وتؤكد عليها كرسالة يجب أن تلتزم بها كل معلمة جديدة تدرك حقوق وواجبات المعلم وأخلاقيات مهنة التدريس، من خلال برامج التدريب والتهيئة التي عمدت وزارة التعليم لتفعيلها ضمن برامج المعلمات المستجدات.
ومن سراة عبيده يؤكد المعلم عبدالعزيز مساعد النقيثان أن احتفاء العالم بالمعلم شاهد على دوره وأهميته في بناء الأجيال والأوطان، وهذا الاهتمام لمسناه كمعلمين مستجدين قبل أن نلتقي بطلابنا، حيث قامت وزارة التعليم بإلحاقنا بدورات تدريبية حول طرق التدريس، والتعامل مع الطلاب، والتطوير المهني من خلال وسائل التواصل، كما تناول البرنامج التدرييبي أخلاقيات المهنة، والتعريف بالموارد التعليمية، والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي بهدف إثراء معلومات المعلم الجديد، ومدّه بالمعرفة اللازمة.
واختتم المعلم الجديد عبدالملك إبراهيم السحيباني قائلاً: ” في يوم المعلم، أنا سعيد لممارستي هذه المهنة الشريفة مهنة الرسل والأنبياء، وأسعى من خلالها لخدمة وطني الذي يستحق مني الكثير، وأشعر بالفخر والامتنان لكل من ساهم في أن نطور من إمكاناتنا وقدراتنا ونرتقي بها من أجل طلابنا، ومن أجلنا كذلك كعناصر فاعلة للارتقاء بمهنة التدريس”.