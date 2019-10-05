“أمهات السبت”: أين أبناؤنا يا أردوغان؟!

أنقرة - الوئام

نظمت “أمهات السبت” في تركيا، السبت، فعاليتها الأسبوعية رقم 758، لسؤال نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عن مصير النساء والأبناء الأكراد المفقودين في غياهب المعتقلات، بحسب صحيفة “جمهورييت” المعارضة.

و”أمهات السبت” هي مجموعة من الأمهات الكرديات اللواتي اُعتقل وُخطف أبناؤهن على يد السلطات التركية منذ ثمانينات القرن الماضي.

وبدأت الأمهات في تنظيم حركتهن عام 1995 ليخرجن في احتجاجات دورية أسبوعية كل يوم سبت، في ساحة “غلاطه سراي” وسط مدينة إسطنبول، لمطالبة الحكومة بالكشف عن مصير أبنائهن المعتقلين منذ عشرات السنين، ولم يُعرف مصيرهم ويطالبن الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.