هل يغيب المرض عبد المجيد عبد الله؟

ترددت أنباء عن غياب الفنان عبدالمجيد عبدالله عن حفلات “مجيديات” بموسم الرياض، في منتصف هذا الشهر، بسبب وعكة صحية.

أكد ذلك الفنان راشد الماجد، في مؤتمر صحفي، قائلا: “على تواصل معاه هو بخير.. شوية علاجات ويرجع أفضل من الأول.. حمد لله على سلامتك يأبو عبدالله، يا ملح الساحة الفنية”.

ورد عبدالمجيد عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: يسلمك ربي يابوطلال وموفق في الموسم الجاي تنورنا وتسعدنا”.

ويعاني عبدالله من التهاب في الأذن الداخلية، يمنعه من الوقوف طويلا في حفلاته الفنية.

وتمنى له العديد من المغردين وزملائه المطربين الصحة، والعودة للمجال مجددا.