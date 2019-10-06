التعليقات: 0

بمسمى مساعد شحن لحملة الثانوية

تفاصيل: وظائف للسعوديين في طيران الإمارات

تفاصيل: وظائف للسعوديين في طيران الإمارات
weam.co/616338
الرياض- الوئام:

أعلن طيران الإمارات عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين بمسمى مساعد شحن (Cargo Assistant) لحملة الثانوية العامة فأعلى.

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية كحد أدنى مع خبرة لا تقل عن سنتين في عمليات الشحن أو بيئة شركات الطيران.

المهارات المطلوبة فهي: مهارات في استخدام برامج Microsoft Word / Excel / E-mail ومعرفة في إجراءات ومعايير شحن المواد الخطرة.

معرفة الإجراءات ومعايير الوزن والتوزان فيما يخص الشحن والالتزام بمتطلبات السلامة المهنية وبيئة العمل الآمنة.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط :

https://www.emiratesgroupcareers.com/search-and-apply/309663

ويستمر التقديم حتى تاريخ 15 أكتوبر 2019 .

روابط ذات صلة

الصحة: قبول 446 متدرباً ومتدربةً في البورد السعودي لطب الأسرة

الصحة: قبول 446 متدرباً ومتدربةً في البورد السعودي لطب الأسرة
جامعة الطائف: زيادة توظيف خريجي الطب والجراحة

جامعة الطائف: زيادة توظيف خريجي الطب والجراحة
وظائف في جامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة

وظائف في جامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة
شاهد التفاصيل: 260 وظيفة للجنسين في الرياض

شاهد التفاصيل: 260 وظيفة للجنسين في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>