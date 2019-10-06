تفاصيل: وظائف للسعوديين في طيران الإمارات

الرياض- الوئام:

أعلن طيران الإمارات عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين بمسمى مساعد شحن (Cargo Assistant) لحملة الثانوية العامة فأعلى.

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية كحد أدنى مع خبرة لا تقل عن سنتين في عمليات الشحن أو بيئة شركات الطيران.

المهارات المطلوبة فهي: مهارات في استخدام برامج Microsoft Word / Excel / E-mail ومعرفة في إجراءات ومعايير شحن المواد الخطرة.

معرفة الإجراءات ومعايير الوزن والتوزان فيما يخص الشحن والالتزام بمتطلبات السلامة المهنية وبيئة العمل الآمنة.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط :

https://www.emiratesgroupcareers.com/search-and-apply/309663

ويستمر التقديم حتى تاريخ 15 أكتوبر 2019 .