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عبارة عن مزارع وبركسات

استعادة 800 ألف متر تعديات بشميسي مكة المكرمة

استعادة 800 ألف متر تعديات بشميسي مكة المكرمة
weam.co/616348
مكة المكرمة- الوئام- محمد السويهري:

استعادت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعديات على أراضي حكومية في الشميسي بمكة المكرمة و التي تقدر مساحتها حوالي 800.000 متر مربع وذلك خلال جولاتها الرقابية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي أن هذه التعديات عبارة عن مزارع وبركسات و عقوم ترابية وخزان لافتاً إلى إزالتها إزالة كلية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأكد أن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية تأتي إنطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والعمل على إزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية والبناء بطرق عشوائية مخالفة نظراً لتشويهها للمنظر العام ، مشدداً إلى أنه لا تهاون في إزالة هذه المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

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