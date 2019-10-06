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عدة طرق جديدة لمشاركة الصور والفيديو

فيسبوك تطلق تطبيق مراسلة جديد من «إنستغرام»

فيسبوك تطلق تطبيق مراسلة جديد من «إنستغرام»
weam.co/616357
الرياض- الوئام:

تطلق فيسبوك اليوم تطبيق Threads من “إنستغرام”، وهو تطبيق مراسلة جديد مع كاميرا يمكنك من التواصل بشكل مستمر مع أصدقائك المقربين.

وقد طورت فيسبوك خلال السنوات القليلة الماضية عدة طرق جديدة لمشاركة الصور والفيديو على “إنستغرام” والتواصل مع الأشخاص المقربين والمهمين، بدءًا من مشاركة مقتطفات يومية على خاصية “Stories” وصولًا إلى رسائل الصور على “Direct”.

وأدركت فيسبوك الحاجة للبقاء في تواصل مع دائرة الأصدقاء المقربين لفترات أطول خلال اليوم، ليتمكن المستخدم من مشاركة ما يقوم به وحالتهوشعوره عبر الصور ومقاطع الفيديو.

ولهذا السبب تحديدًا، قامت بتطوير Threads؛ الوسيلة الجديدة لتبادل الرسائل مع الأصدقاء المقربين بطريقة أكثر تفاعلًا وخصوصية.

وصمم تطبيق Threads بأسلوب يعزز الخصوصية والسرعة ويحسن تجربة تواصلك مع دائرتك المقربة، حيث يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والرسائل والقصص (stories) وغيرها مع أصدقائك المقربين على إنستغرام.

وبالتالي بإمكانك التحكم بقائمة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليك عبر Threads ويمكنك تصميم تجربة مخصصة لأهم الأشخاص.

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