البرهان وحمدوك يبدآن اليوم جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات

الخرطوم- الوئام:

يبدأ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، جولة خليجية تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة،في أول زيارة مشتركة لهما منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودانفي آب/أغسطس الماضي.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم عن المتحدث الرسمي باسمالحكومة وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح القول إن رئيسي مجلسي السيادة والوزراء سيزوران اليوم السعودية، ويتوجهان غدا الاثنين إلى

الإمارات، في زيارة تستغرق يوما واحدا في كل من البلدين.

وسيجريان خلال الزيارتين مباحثات مشتركة مع قيادة البلدين.

وأضاف صالح أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة مقدمة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعوة وجهتها القيادة الإماراتية لرئيس الوزراء، عقب أدائه القسم رئيسا للحكومة الانتقالية.