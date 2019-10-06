تنمية الموارد البشرية: دعم مكاتب توظيف الخريجين

الرياض- الوئام:

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية ممثلاً في فريق برنامج دعم مكاتب التوظيف بالجامعات في قطاع دعم التوظيف، ورشة عمل بحضور منسوبي مكتب توظيف الخريجين في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمنطقة الشرقية.

بهدف اطلاعهم على برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف، وتمكين خريجي وخريجات الجامعة من الاستفادة من تلك البرامج وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وذلك بمقره بمدينة الرياض مؤخراً.

ورحب نائب مدير عام الصندوق لدعم التوظيف المكلف أحمد المجيش بالحضور، مبينًا أن الصندوق سيقدم محفزات ودعم مالي وتدريبي لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر بوابة التثقيف والإرشاد المهني “سبل”، ومنصة التدريب الإلكترونية “دروب” وبرنامج التدريب على رأس العمل والبوابة الوطنية للعمل “طاقات” وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية والتدريب الصيفي “صيفي”.

وتناولت ورشة العمل، التعريف ببرامج ومبادرات الصندوق، وضوابط وكيفية استفادة خريجي الجامعة من تلك البرامج والمبادرات والتي سوف تساعدهم في تفعيل دور الاتفاقية.

كما سلطت الضوء على برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين التي يقدمها الصندوق، لدعم مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وتأتي الورشة في إطار حرص الصندوق والجامعة على تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بينهما في شهر سبتمبر الماضي، لدعم توظيف خريجي وخريجات الجامعة والطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف وذلك ضمن مبادرة “هدف” في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.