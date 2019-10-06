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توزعت على ثلاث شرائح

أبوظبي تعلن نجاح إصدار سندات سيادية بقيمة 10 مليارات دولار

أبوظبي تعلن نجاح إصدار سندات سيادية بقيمة 10 مليارات دولار
weam.co/616364
ابوظبي- الوئام:

 أعلنت إمارة أبوظبي إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 10 مليارات دولار. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن أبوظبي نجحت في أيلول/سبتمبر الماضي في طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار أمريكي توزعت على ثلاث شرائح:شريحة أولى بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بنسبة عائد 125ر2% بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2024.

وشريحة ثانية بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بنسبة عائد 500ر2% بواقع 85 نقطة أساس سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2029.

وشريحةثالثة بمبلغ 4 مليارات دولار أمريكي بنسبة عائد 125ر3% بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2049 .

ولفتت الوكالة إلى أن الطرح حظي بإقبال كبير في أسواق رأس المال الدولية، حيث تجاوز سجل الطلبات حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حسابا.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي إن “النجاح الكبير الذي شهده الطرح يعكس قوة السجل الائتماني لإمارة أبوظبي ويؤكد ثقة المستثمرين بالاستقرار السياسي و الاقتصادي الذي تشهده
الإمارة”.

وعبر عن سعادته بتحقيق أقل عائد على السندات التي أصدرتها حكومة أبوظبي بما في ذلك الإصدار الأول عام 2007، حيث استطاعت حكومة الإمارة تحقيق أقل عوائد على السندات للشرائح الثلاث، ولفت إلى أن هذا “يدل على ثقة المستثمرين الكبيرة بالقيادة الرشيدة للإمارة ومسيرتها التنموية وملاءتها المالية المرتفعة” .

وقد جاء التخصيص النهائي لتوزيع السندات السيادية بنسبة 78% للمستثمرين الدوليين و 22% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

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