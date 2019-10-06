حماس وسليماني.. خندق واحد!

هيئة التحرير - الوئام

رغم أن الجميع في المنطقة العربية يكاد يعرف ما ظل يفعله الجنرال قاسم سليماني باعتباره حاكما فعليا لأربع عواصم عربية، للأسف، ومديرا لآلة الموت فيها، ومع ذلك هناك من العرب من لا يزال يراهن عليه.

ما بدر من حماس من تعاطف ظاهر مع الجنرال سليماني -هو في قراءة مبطنة- لا يعكس مجرد إدانة محاولة اغتياله فحسب، بل كذلك يعكس معنى أن يكون الحليف حاضرا للمواساة والدفاع عن حليفه. وبطريقة لا يمكن أن تكون إلا كذلك من قبل حليف كحماس حيال راع كإيران.

علاقة حماس مع إيران، بعد كل الذي أفسدته إيران في المنطقة، لا تعكس سوية طبيعية؛ وإنما تحيل إلى طريقة في الارتهان إلى الحليف بأسلوب الخضوع.

وبطبيعة الحال أسلوب كهذا لا يُمَكِّن لحركة تحرر وطني ــ على ما تدعي حماس عن نفسها ــ أي قدرات تتجاوز طبيعة الدور الذي ترسمه إيران لحلفائها.

إيران التي ترفع شعارات القضية الفلسطينية، فيما هي تقتل مئات الآلاف في سورية، عرف الناس تماما كيفية استثمارها في تلك القضية فقط عبر الشعارات والأسماء كفيلق القدس الذي يقوده قاسم سليماني تحت شعار القدس ليقتل به الأبرياء في دمشق وبغداد.

كما كشفت الأحداث مؤخرا عن كمية القمع الإيراني لانتفاضة العراقيين وثورتهم هذه الأيام؟

إيران تعرف حدودها التي تمنعها عن القدس، وتحسب لها ألف حساب، فيما تطلق الشعارات المجانية لكي ترضي بها حماس الواهمة.

لا يهتم الملالي في إيران بقضية فلسطين، ولا بحماس، إلا بوصفيهما أدوات للاستغلال في توظيف المصالح القومية الإيرانية العليا فحسب.

وفي اللحظات الحرجة تنعكس الولاءات التي لا تقبل التأويل كفروض طاعة مستحقة. ولحظة سليماني كشفت بعضا من ذلك الولاء المستحق من حماس!