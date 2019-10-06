تمديد تكليف القاسم عميدا لـ”تقنية الطائف”

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

أصدر معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن محمد الفهيد قرارا بتمديد تكليف المهندس حمد بن محمد القاسم عميدا للكلية التقنية بمحافظة الطائف لمدة سنتين.

وعبر القاسم عن عظيم شكره للمحافظ على ثقته الكبيرة والمسؤولين بالمؤسسة بالتمديد له، سائلا الله تعالى أن يكون عند حسن الظن.

يذكر أن المهندس القاسم حاصل على شهادة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في تخصص هندسة تصميم وتحليل أنظمة المحركات والمركبات الآلية من جامعة هيدرزفيلد ببريطانيا عام ١٤٢٩.

وبدأ حياته العملية معلما بقسم السيارات بالمعهد الثانوي الصناعي بالطائف ، ثم مديرا للمعهد ورئيسا لقسم التقنية الميكانيكية بالكلية التقنية ، ثم وكيلا للكلية للتدريب ، ثم عميدا لها، وحصل على عدد من الدورات التدريبية داخل المملكة وخارجها.