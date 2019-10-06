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ضبط تشكيل عصابي امتهن سلب العمالة تحت تهديد السلاح بالمنطقة الشرقية

ضبط تشكيل عصابي امتهن سلب العمالة تحت تهديد السلاح بالمنطقة الشرقية
weam.co/616411
واس- الوئام

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقًا لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال, أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة متهمين جميعهم مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في سلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقال إنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (10) جرائم سلب بمحافظة الأحساء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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