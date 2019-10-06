“زين السعودية” تطلق أكبر شبكة للجيل الخامس 5G في المنطقة

الرياض - الوئام

أطلقت شركة “زين السعودية” خدمات شبكة الجيل الخامس (5G) في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر إطلاقها المرحلة الأولى والتي تعد الأكبر في المنطقة حتى الآن، حيث ستغطي 20 مدينة في المملكة عبر 2000 برج، على أن يتم زيادة عدد المدن المشمولة بالتغطية خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 26 مدينة يتم تغطيتها عبر 2600 برج مع نهاية العام 2019.

ويأتي إطلاق خدمات شبكة الجيل الخامس 5G وتغطيتها الواسعة في عدد كبير من المناطق، لتعزيز مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة وفق أهداف رؤية السعودية 2030 عبر تسريع نشر هذه التقنية المتقدمةو التطبيقات الخاصة بها والتي تعتبر تحولًا عالميًا ضخماً في مجال التقنية الرقمية والاتصالات، مما يوفر اتصال إنترنت متنقل فائق السرعة للمستخدمين في جميع أنحاء المملكة.

وفي إطار تعليقه على هذا الإنجاز النوعي، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “زين السعودية” المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، أن شبكة الجيل الخامس 5G ستتحقق تغييرًا كبيرًا في صناعة الاتصالات في المملكة، وستساهم في خلق نماذج أعمال جديدة وفتح الفرص للعديد من القطاعات مثل المالية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والزراعة، والسياحة، والترفيه، والسيارات، والصحة، والتعليم، والقطاع العام، على سبيل المثال لا الحصر، مضيفًا أنه من المتوقع أيضاً أن تساهم التقنية بشكل كبير في نمو اقتصاد البلاد، مما يوفر آلاف من فرص العمل الجديدة.

وأشار “الدغيثر” إلى استمرار زين السعودية في تعزيز خدماتها وإطلاق عروض مبتكرة تضمن رضا العملاء، مؤكدًا حرصها على تقديم خدمات الجيل الخامس 5G، لتكون بمتناول جميع القطاعات والأفراد من خلال حزم الخدمات المختلفة وبأسعار تنافسية.

وتابع: “ما زلنا ملتزمين بالمزيد من الاستثمار في البنية التحتية وتطوير خدماتنا لتكون على قدم المساواة مع تطورات التقنية الرقمية العالمية وتقديم خدمات جديدة نوعية لدعم قدرات وتغطية شبكة الجيل الخامس 5G”.

وستُوفر خدمات شبكة الجيل الخامس 5G للمشتركين سرعة فائقة، حيث إنها أسرع بمعدل 10 أضعاف من شبكة الجيل الرابع الحالية، وسيتم إطلاق المزيد من الباقات المفوترة للباقات الصوتية.

وتمكّن شبكات الجيل الخامس مستخدميها للوصول للحلول والخدمات المبتكرة مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، والتشغيل الآلي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات وغيرها من الحلول والإمكانات المبتكرة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمحتوى الذي يريدونه من ترفيه أو ألعاب الكترونية.

وكذلك، تقدم خدمات الجيل الخامس فرصة مهمة للمختصين والطلاب في حقول الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لتطوير أبحاثهم ودراساتهم، فضلًا عن أنها ستفتح آفاق جديدة للمملكة في قطاعات حيوية ترتبط بخدمات البيانات الكبيرة (Big Data)، لا سيما إنترنت الأشياء والخدمات الذكية المتعددة مثل السيارات ذاتية القيادة وشبكات المدن الذكية، إضافة إلى استخراج الفيزا الإلكترونية وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما تستعد “زين السعودية” أيضًا لتعزيز خدمات إنترنت الأشياء وخدمة المدفوعات الرقمية في فترة قريبة.

وتحرص “زين السعودية” على مواكبة المشاريع السعودية العملاقة والمبادرات الحكومية، التي تترجم بشكل واضح رؤية المملكة الطموحة بأن تكون رائدة المشاريع الرقمية والأكثر ابتكارًا، حيث دشّنت “زين السعودية” مؤخرًا شبكة الجيل الخامس في مطار خليج نيوم، المنطقة التي تعتبر واجهة المملكة المستقبلية، كما قدّمت تقنيات مذهلة باستخدام شبكة الجيل الخامس خلال حفل تدشين التأشيرةالسياحية “أهلاً بالعالم”.