إتلاف 300 كيلو أطعمة فاسدة عثر عليها داخل منزل بالعاصمة المقدسة

مكة - الوئام - حجب العصيمي

أتلفت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 280 كيلو جراماً من اللحوم والخضروات، ومواد غذائية مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم مصادرتها داخل منزل شعبي يقوم بإعداد و تحضير الأطعمة في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد، أن المراقبين تمكنوا من ضبط عدد من العمالة الوافدة المخالفة لنظام الاقامة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وتسليمهم للجهات الأمنية.

وأشار المهندس “أيمن” إلى أن المراقبين يبذلون جهوداً كبيرة في المحافظة على الإصحاح البيئي والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة في الأسواق، والعمل على مكافحة الطبخ العشوائي وذلك من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على كافة المواقع والمحلات المتعلقة بالصحة العامة في كامل نطاق البلدية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لهم.