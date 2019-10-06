عمان تستدعي القائم بأعمال سفارة الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على استمرار احتجاز أردنيين

وكالات - الوئام

استدعت وزارة خارجية الأردن، الأحد، القائم بأعمال سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز أردنيين إثنين منذ أكثر من شهر، على ما افاد مصدر رسمي.

وقال الناطق الرسمي بإسم الوزارة سفيان القضاة في بيان إن الوزارة استدعت القائم بأعمال سفارة الاحتلال في عمان و”كررت طلبها بسرعة الإفراج عن المواطنة هبة عبدالباقي، وكذلك عبدالرحمن مرعي”.

وأضاف “الى حين تحقق ذلك طالبت (الوزارة) بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما”.

وأشار القضاة إلى أن “الوزارة والسفارة (الأردنية) في تل أبيب تتابعان بشكل يومي هذه القضية”.

واستدعت وزارة الخارجية الأردنية في 10 سبتمبر الماضي سفير إسرائيل في عمان للمطالبة بالإفراج الفوري عن عبد الباقي ومرعي بعدما اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية لدى عبورهما جسر الملك حسين في المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وتقول عمان إن هبة عبد الباقي اعتقلت في 20 أغسطس الماضي. أما عبد الرحمن مرعي فتم إعتقاله في الثاني من سبتمبر.