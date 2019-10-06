احتجازات والتماسات كهربائية في أمطار مكة

مكة الوئام حجب العصيمي

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المقدسة مكة المكرمة، اليوم، في حدوث احتجازات داخل تجمعات المياه، فضلا عن بعض حالات “ماس الكهربائي”.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، إن الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وعلى أثر الأمطار التي كانت من متوسطة إلى غزيرة تركزت في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية للعاصمة المقدسة تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار حيث تم نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا”.

وأضاف: “تم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارى لدى الجهات ذات العلاقة وقد تمت مباشرة بلاغات احتجاز داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه، وتم تأمين خطورة الماسات الكعهربائية والتعامل معها من قبل جهات الاختصاص ولم ينجم عن الحالة المطرية أي إصابات”.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه.