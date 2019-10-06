اعتداء عنصري قاس على طفل أردني وأمه في تركيا

أنقرة - الوئام

أقدم رجل تركي على ضرب طفل من جنسية أردنية وأمه بطريقة قاسية وبألفاظ عنصرية في منتزه بمدينة مرسين التركية.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام تركية الأحد، الرجل التركي ينهال بالضرب على طفل قيل إنه يحمل الجنسية الأردنية حتى تدخلت الأم لحماية طفلها إلا أن التركي انهال عليها بالضرب المبرح هي الأخرى، قبل أن يوجه الشتائم بطريقة عنصرية فظة.

وتكررت وقائع الاعتداء واختفاء السياح الأجانب في الفترة الأخيرة، وأُطلقت دعوات تنادي بضرورة مقاطعة السفر إلى تركيا التي لم تعد آمنة.

أفادت تقارير إعلامية تركية بأن رجل الأعمال العراقي مجيد كريم اختفى منذ 10 سبتمبر الماضي في ظروف غامضة بمدينة اسطنبول التركية.

ومؤخرا، تداولت مواقع تركية عبر الإنترنت صورة لرجل الأعمال العراقي مجيد كريم في إحدى كافيهات مدينة اسطنبول، وقالت إنها آخر مرة لظهوره في المدينة التركية.

ولم تدل الشرطة التركية بأية معلومات تخص حادث اختفاء مجيد كريم، كما لو توضح الجهات الأمنية المسؤولة في تركيا ماهية عملية الاختفاء أو معلومات لوسائل الإعلام توضح التحركات الرسمية لبيان سبب الاختفاء أو تحقيقاتها في القضية.

ووصل رجل الأعمال العراقي ماجد كريم طعمة إلى إسطنبول في 7 سبتمبر بغرض الإستثمار العقاري وشراء مجموعة من الشقق.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية المحلية أن طعمة من مدينة النجف اختفت أثاره في 10 سبتمبر بعد لقاء مع شاب يعتقد أنه سوري في مقهى بمنطقة أسنيورت غرب المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكاميرات الأمنية أظهرت الصورة الأخيرة لطعمة مع الشاب المذكور، وبعدها اختفى وأغلق هاتفه.

وبينت الصور وهو يجلس ومعه الشاب المذكور في المقهى ومن ثم يبتعدان عن المنطقة سيراً على الأقدام.

وصل شقيقه محمد من العراق بعد أربعة أيام وبدأ البحث عنه، حيث ذهب إلى الفندق الذي كان يقيم فيه شقيقه، لكنه علم أنه غادر الفندق ولم يعد.

وقالت الصحيفة إن محمد أبلغ الشرطة والمدعي العام عن حادثة اختفاء شقيقه.