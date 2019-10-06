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حزب القروي “قلب تونس” يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية في تونس

حزب القروي “قلب تونس” يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية في تونس
weam.co/616454

أعلن نبيل القروي رئيس حزب “قلب تونس”، مساء اليوم الأحد، فوز حزبه بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد دقائق من إغلاق أبواب الاقتراع.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في وقت سابق اليوم عن وصول نسبة المشاركين في الانتخابات التشريعية إلى 23% من إجمالي الناخبين في الداخل فيما بلغت نسبة المصوتين في الخارج 12 %.

وينافس أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة في انتخابات البرلمان، ويشارك أكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدا موزعين على 33 دائرة انتخابية.

وتعد هذه الانتخابات الثانية بعد عام 2011، حيث أجريت الانتخابات الأولى في 2014، وفقا للدستور الجديد الذي أقره التونسيون عام 2014 ليحدد مرحلة ما بعد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وفاز نداء تونس بالمرتبة الأولى بعد أن حصل على 86 مقعد، تلاه حزب حركة النهضة بـ69 مقعد.

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