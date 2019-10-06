“ملكية مكة” تناقش مشروع دراسة تهيئة المشاعر المقدسة للاستخدام طوال العام

مكة المكرمة - الوئام

ناقشت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروع دراسة تهيئة المشاعر المقدسة للاستخدام طوال العام.

جاء ذلك ‏بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية وذوي الخبرة والمختصين في المجالات التخطيطية والهندسية، حيث انطلقت اليوم ورشة العمل الثانية لمناقشة التوجه الاستراتيجي ضمن المرحلة الثانية لمشروع المخطط الشامل للمشاعر المقدسة.

‏ويهدف المخطط الهيكلي الشامل للمشاعر المقدسة إلى تحسين وتعزيز تجربة ‎ضيوف الرحمن داخل المشاعر، وتهيئتها وتخطيطها بشكل يستوعب الأعداد المستقبلية للحجاج، ويهدف أيضًا إلى تحسين إستراتيجية النقل بمختلف أنماطها، وترقية البنية التحتية وتحسينها، وضمان استدامة جميع محاور المخطط الشامل.