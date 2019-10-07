واشنطن تسحب قواتها من حدود تركيا وسوريا الديمقراطية تحذر أردوغان

بيروت- الوئام:

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية الإثنين سحب القوات الأميركية لعناصرها من المناطق الحدودية مع تركيا، بعد ساعات من اعطاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء الأخضر لهجوم وشيك تخطط له أنقرة في شمال سوريا.

وقالت قيادة قوات سوريا الديموقراطية في بيان “رغم الجهود المبذولة من قبلنا لتجنب أي تصعيد عسكري مع تركيا والمرونة التي أبديناها من أجل المضي قدماً لإنشاء آلية أمن الحدود (..)، إلا أن القوات الأميركية لم تفِ بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا”.