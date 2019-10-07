أوقاف الراجحي تحصل على شهادة الـ«FDA» الخاصة بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية

الرياض- الوئام:

حصلت إدارة القطاع الزراعي بأوقاف صالح الراجحي على شهادة التسجيل في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية U.S Food and Drug Administration (FDA) وذلك نتيجة حصول القطاع الزراعي بإدارة الأوقاف على شهادة الزراعة العضوية وشهادة الممارسات الزراعية الجيدة وشهادة الأيزو وشهادة الجودة التي تعتبر من شروط الحصول على شهادة الـ(FDA) , حيث أنها تساعد في عملية تصدير التمور للولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتّبع المواصفات الغذائية والدوائية الأمريكية , ويعد هذا الإنجاز انعكاساً لمدى مستوى وعي وإدراك منسوبي إدارة القطاع الزراعي لرؤية ورسالة وأهداف إدارة الأوقاف .

وأكد الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ/ عبدالسلام بن صالح الراجحي , ان هذا الإنجاز تم وفقاً لسلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية بإدارة القطاع الزراعي.

ويأتي هذا المكسب ليُضم إلى ما سبقه من مكتسبات واعتمادات دولية وامتداداً للنهج والعمل المؤسسي الذي تسير عليه إدارة القطاع الزراعي بإدارة الأوقاف في سبيل الوصول إلى تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الإدارة.

وأوضح الراجحي , أن أهمية شهادة الـ(FDA) في انها تمنح قيمة مضافة للتمور المنتجة بمشروعات إدارة الأوقاف كما تعتبر داعماً قوياً إلى المشروعات الزراعية لتسويق وتصدير التمور في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتّبع المواصفات الغذائية والدوائية الأمريكية , لذلك تسعى إدارة الأوقاف بشكل دائم للتميز وتطبيق اعلى المعايير المحلية والعالمية في إنتاج التمور وتصديرها.

وأختتم الراجحي تصريحه مبدياً شكره وتقديره على الدعم الكبير الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – للزراعة بشكل عام والنخيل بشكل خاص.

كما قدم شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس / عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي, على جهوده المتميزة في تقديم خدمات متنوعة لمنتجي التمور سائلا المولى العلي القدير أن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي – رحمه الله – وذريته والقائمين والعاملين على إدارة الأوقاف .