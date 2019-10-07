شاهد.. طلاب في الأفلاج يفاجئون معلميهم المنقولَين بزيارة وهدية 

الأفلاج - الوئام:

تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، قام عدد من طلاب ابتدائية الفيصلية بالأفلاج بزيارة لمعلّمَين نُقلا تباعاً من المدرسة العام الماضي والذي قبله إلى مدرستين أخريين في المحافظة، مقدمين لهما هدايا تذكارية وعبارات شكر وتقدير.

وتفصيلاً، نظّم قائد ابتدائية الفيصلية مسفر الشكرة زيارة مفاجئة لمعلمين نُقلا من المدرسة وكان لهما الأثر الحسن في تربية وتعليم طلاب المدرسة. وبتنسيق مع قائد ابتدائية خالد بن الوليد أحمد الخرعان، دخل الوفد الزائر على المعلم عبدالله الشكرة داخل الفصل، في موقف تجلّت فيه الأبوية الحانية، وظهر فيه الأثر الحسن وقوة الترابط بين المعلم القدوة وطلابه، ومحبتهم له، وفي ختام الزيارة قدّم الطلاب هدية لمعلمهم، والتقطت معه الصور التذكارية.

كما زار الوفد الطلابي من ابتدائية الفيصلية، يرافقهم قائد المدرسة، ابتدائية ابن كثير. وبالتنسيق مع قائد المدرسة سطام الحقباني، فاجأ الطلاب معلمهم السابق إبراهيم الزعير بالدخول عليه في فصله، في مشهد تجلّت فيه مشاعر الفرحة والاحترام المتبادل بين المعلم وطلابه، مقدمين له هدية تذكارية، ومعبِّرين في مشاعر عفوية عن عظيم التقدير والشكر لمعلمهم.