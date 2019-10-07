عراقيون يتهمون «الخرساني» و«سيد الشهداء» بقتل 100 متظاهر

بغداد- الوئام:

اتهم عدد واسع من المتظاهرين والناشطين في الاعتصامات بالشوارع العراقية ميليشيات الحشد الشعبي بقتل أكثر من 100 متظاهر في الأيام الأخيرة.

وذكر موقع قناة “الحرة” أن ملثمين من ميليشيات “سرايا الخراساني” و”كتائب سيد الشهداء” من الحشد الشعبي، كانوا وراء ارتفاع عدد القتلى في الاحتجاجات.

وكانت مصادر القناة أفادت يوم السبت الماضي بأن مدينة الناصرية جنوب العراق شهدت إحراق مقار أحزاب إسلامية من متظاهرين غاضبين، شملت مقر ميليشيا سرايا الخراساني، وحزب الدعوة الإسلامية، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.

وإذا صحت دعاوى المتظاهرين، فلن تكون المرة الأولى التي تشارك فيها سرايا الخراساني في قمع التظاهرات، ففي 2016 شاركت هذه الميلشيا أيضاً في منع المتظاهرين من اقتحام المنطقة الخضراء ومنطقة الكرادة أو الاقتراب منهما، بحسب تقارير صحفية.

وتأسست سرايا الخراساني من ميليشيات عراقية على يد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بعد بدء المعارك في سوريا، وانتقلت السرايا إلى هناك للمشاركة في القتال، ثم عادت إلى العراق مرة أخرى بعد سيطرة داعش على الموصل، وصلاح الدين في العراق.

أما ميليشيا “كتائب سيد الشهداء”، فتشكلت في 2013 بهدف “الدفاع عن الأضرحة” والمراقد في سوريا.